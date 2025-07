Conférence d’art Mark Rothko et Nicolas de Staël Galerie Horizons Partagés Granville

Conférence d’art Mark Rothko et Nicolas de Staël Galerie Horizons Partagés Granville samedi 19 juillet 2025.

Conférence d’art Mark Rothko et Nicolas de Staël

Galerie Horizons Partagés 3 Place Cambernon Granville Manche

Début : 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 19:15:00

2025-07-19

Mark Rothko (1903-1970) et Nicolas de Staël (1914-1955) … une vie à peindre l’incandescence du tragique

Deux chemins de vie entamés en Russie à la même époque, deux peintres qui ont un rapport à la couleur, à la lumière et à la recherche vertigineuse de pureté qui leur sont singulières, et enfin deux destins funestes.

Galerie Horizons Partagés 3 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 12 21 11 23 aubert.etienne@orange.fr

English : Conférence d’art Mark Rothko et Nicolas de Staël

Mark Rothko (1903-1970) and Nicolas de Staël (1914-1955)? a lifetime of painting the incandescence of the tragic

Two life paths that began in Russia at the same time, two painters with a singular relationship to color, light and the dizzying quest for purity, and finally, two fateful destinies.

German :

Mark Rothko (1903-1970) und Nicolas de Staël (1914-1955) ? ein Leben lang die Glut des Tragischen malen

Zwei Lebenswege, die zur selben Zeit in Russland begannen, zwei Maler, die eine einzigartige Beziehung zu Farbe, Licht und der schwindelerregenden Suche nach Reinheit haben, und schließlich zwei schicksalhafte Schicksale.

Italiano :

Mark Rothko (1903-1970) e Nicolas de Staël (1914-1955)? Una vita a dipingere l’incandescenza del tragico

Due percorsi di vita iniziati contemporaneamente in Russia, due pittori con un rapporto unico con il colore, la luce e la vertiginosa ricerca della purezza, e due destini fatali.

Espanol :

Mark Rothko (1903-1970) y Nicolas de Staël (1914-1955)? toda una vida pintando la incandescencia de lo trágico

Dos trayectorias vitales que comenzaron en Rusia al mismo tiempo, dos pintores con una relación única con el color, la luz y la vertiginosa búsqueda de la pureza, y dos destinos fatídicos.

