Conférence d’art moderne : Masques et sanctuaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée Chartreuse de Lussy Bordeaux

Conférence d’art moderne : Masques et sanctuaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée Lundi 10 novembre, 18h00 Chartreuse de Lussy Gironde

Réservation et inscription payante 15€ par personne

L’AGJA vous donne rendez-vous le lundi 3 novembre de 18h à 20h à la Chartreuse de Lussy (Salle 4) pour une nouvelle conférence, dans le cadre du cycle annuel sur l’histoire de l’art.

Plongez au cœur de l’une des traditions artistiques les plus fascinantes de l’Océanie : les masques et sanctuaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée. À travers images, récits et analyses, découvrez comment ces créations incarnent une vision du monde où l’art, le sacré et la communauté sont intimement liés.

Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine

