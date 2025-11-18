Conférence d’Artaban – Berthe Weill, galeriste d’avant-garde au Musée de l’Orangerie Salle Jules Vallès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:00 – 15:30

Gratuit : non Plein tarif 12€, Tarif réduit 5€ (étudiants, carte blanche, AAH…) Il est possible de réserver ici : https://artaban-asso.com/reserver-ma-place/ Tout public

Berthe Weill, galeriste d’avant-garde – Musée de l’Orangerie – 8 octobre – 26 janvier 26 Berthe Weill est l’une des exceptions de son époque que l’on aime redécouvrir. En 1901, elle ouvre sa première galerie et souhaite représenter les jeunes artistes de son temps. Avec son œil affuté, elle mise sur les plus avant-gardistes : Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Henri Matisse…Berthe Weill s’engage également auprès des femmes artistes, exposant régulièrement les travaux de Jacqueline Marval ou encore Suzanne Valadon. Pendant 40 ans, Berthe Weill œuvre pour la reconnaissance de nombreux artistes et participe au rayonnement culturel parisien. Le Musée de l’Orangerie remet à l’honneur l’une des pionnières du marché de l’art.

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 31 60 DDA-POLE-LOCATIONS@mairie-nantes.fr https://artaban-asso.com