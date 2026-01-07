Conférence d’Artaban – Cité de l’Architecture : Paris 1925, l’Art Déco et ses architectes Salle Jules Vallès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 14:00 – 15:30

Gratuit : non Plein tarif 12€, Tarif réduit 5€ (étudiants, carte blanche, AAH…) Il est possible de réserver ici : https://artaban-asso.com/reserver-ma-place/ Tout public

Cité de l’Architecture – Paris 1925, l’Art Déco et ses architectes, du 24 octobre au 29 mars 2026 En avril 1925 se tient à Paris une exposition consacrée aux Arts décoratifs et industriels modernes, exposition manifeste qui laissa dans l’imaginaire collectif l’expression «Art déco» et le style qui lui est associé. Pour en fêter le centenaire, la Cité de l’architecture et du patrimoine présente du 22 octobre 2025 au 29 mars 2026 une exposition en forme d’hommage à une époque incarnée par une génération de précurseurs qui ont imaginé un style innovant, posant les bases de l’architecture moderne. L’occasion aussi de revivre de cette effervescence créative, grâce à une reconstitution immersive de l’exposition de 1925.

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 31 60 DDA-POLE-LOCATIONS@mairie-nantes.fr https://artaban-asso.com



Afficher la carte du lieu Salle Jules Vallès et trouvez le meilleur itinéraire

