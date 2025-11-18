Conférence d’Artaban – Georges de La Tour au musée Jacquemart-André Salle Jules Vallès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 14:00 – 15:30

Gratuit : non Plein tarif 12€, Tarif réduit 5€ (étudiants, carte blanche, AAH…) Il est possible de réserver ici : https://artaban-asso.com/reserver-ma-place/ Tout public

Georges de La Tour au musée Jacquemart-André du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026 Georges de La Tour, peintre lorrain au caractère un peu mystérieux, a su créer un langage pictural très expressif, grâce à un naturalisme tout en finesse, des compositions épurées et une grande profondeur spirituelle. L’exposition présente une trentaine de peintures et d’œuvres graphiques. Elle suit un parcours thématique qui met en lumière ses sujets favoris – scènes de la vie quotidienne, figures de saints pénitents, jeux d’ombre et de lumière – tout en replaçant son travail dans le contexte plus large du caravagisme européen, en particulier l’influence des peintres caravagesques français, lorrains et hollandais.

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 31 60 DDA-POLE-LOCATIONS@mairie-nantes.fr https://artaban-asso.com