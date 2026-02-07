Conférence d’Artaban – Henri Rousseau, l’ambition de la peinture au Musée de l’Orangerie Salle Jules Vallès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 14:00 – 15:30

Gratuit : non Plein tarif 12€, Tarif réduit 5€ (étudiants, carte blanche, AAH…) Il est possible de réserver ici : https://artaban-asso.com/reserver-ma-place/ Tout public

Henri Rousseau, l’ambition de la peinture au Musée de l’Orangerie – Du 25 mars au 20 juillet 2026 Le musée de l’Orangerie, en collaboration avec la Fondation Barnes de Philadelphie, organise une exposition consacrée à Henri Rousseau (1844-1910), à l’occasion notamment de l’acquisition de deux de ses tableaux en France. Cette exposition rassemblera des œuvres majeures, notamment issues de la collection Barnes, dont certaines passées par le marchand Paul Guillaume.L’exposition propose une relecture du parcours artistique de Rousseau, au-delà du mythe du « Douanier », en explorant sa pratique, ses ambitions, la matérialité de ses œuvres et leur place sur le marché de l’art moderne.

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

https://artaban-asso.com



