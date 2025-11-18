Conférence d’Artaban – L’Empire du sommeil au musée Marmottan Monet Salle Jules Vallès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 14:00 – 15:30

Gratuit : non Plein tarif 12€, Tarif réduit 5€ (étudiants, carte blanche, AAH…) Il est possible de réserver ici : https://artaban-asso.com/reserver-ma-place/ Tout public

L’Empire du sommeil au musée Marmottan Monet – Du 9 octobre au 1er mars 2026 L’exposition L’Empire du Sommeil explore les représentations du sommeil en peinture entre le XIXe et le XXe siècle. Elle en interroge la portée symbolique, allégorique et iconographique, tant profane que sacrée, en lien avec les avancées scientifiques, philosophiques et psychanalytiques. L’exposition mettra en dialogue des œuvres de différentes époques autour de thèmes récurrents comme l’innocence, le rêve, la mort, l’érotisme ou encore les troubles du sommeil, et consacrera une section à la symbolique de la chambre à coucher.

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 31 60 DDA-POLE-LOCATIONS@mairie-nantes.fr https://artaban-asso.com