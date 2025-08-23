Conférence d’artiste -Samos 17 Micro-folie Surgères
Conférence d’artiste -Samos 17 Micro-folie Surgères samedi 15 novembre 2025.
Conférence d’artiste -Samos 17
Micro-folie Deumeure du régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez vivre un moment culturel et enrichissant en compagnie de l’artiste Samos 17.
Artiste dessinatrice spécialisée dans le crayon et le pastel, elle réalise des portraits réalistes d’une fidélité époustouflante !
Micro-folie Deumeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Come and experience a cultural and enriching moment in the company of artist Samos 17.
A drawing artist specializing in pencil and pastel, she creates realistic portraits of breathtaking fidelity!
German :
Erleben Sie einen kulturellen und bereichernden Moment mit der Künstlerin Samos 17.
Die Künstlerin hat sich auf Bleistift- und Pastellzeichnungen spezialisiert und fertigt realistische Porträts mit atemberaubender Detailtreue an!
Italiano :
Venite a vivere un’esperienza culturale e di arricchimento in compagnia dell’artista Samos 17.
Disegnatrice specializzata in matita e pastello, crea ritratti realistici di una fedeltà mozzafiato!
Espanol :
Venga a disfrutar de una experiencia cultural y enriquecedora en compañía de la artista Samos 17.
Dibujante especializada en lápiz y pastel, crea retratos realistas de una fidelidad impresionante
