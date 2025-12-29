Conférence d’Aurélia Blanc Penser une éducation anti-sexiste pour les filles… et les garçons ! Lisieux

Conférence d’Aurélia Blanc Penser une éducation anti-sexiste pour les filles… et les garçons !

Place de la République Lisieux Calvados

Début : 2026-03-13 18:15:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Aurélia Blanc est journaliste, autrice, conférencière et animatrice. Spécialiste des questions de genre, elle s’intéresse plus largement aux luttes contre les discriminations, aux enjeux liés à l’éducation et aux questions dites de société .

Pour lutter contre le sexisme, nous encourageons volontiers les filles à s'émanciper des clichés. Mais qu'en est-il pour les garçons ? Éduque-t-on vraiment les filles et les garçons de la même façon ? Quel est l'impact des stéréotypes genrés et comment se défaire de nos automatismes sexistes ? En quoi les injonctions à la virilité sont-elles néfastes pour les garçons ? Comment permettre aux filles et aux garçons de développer des relations saines et harmonieuses ? Mêlant données chiffrées, travaux de recherches et exemples du quotidien, cette conférence dynamique permet de comprendre les mécanismes, souvent inconscients, qui perpétuent le sexisme et réduisent les horizons de nos enfants. Proposant un angle d'approche original, elle offre des pistes de réflexion et des ressources pratiques pour éduquer les enfants de manière vraiment égalitaire et leur permettre de s'épanouir pleinement.

Conférence gratuite, entrée libre, dans l’auditorium de la médiathèque. .

Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00

English : Conférence d’Aurélia Blanc Penser une éducation anti-sexiste pour les filles… et les garçons !

Aurélia Blanc is a journalist, author, speaker and presenter. A specialist in gender issues, she is more broadly interested in the fight against discrimination, education and societal issues.

