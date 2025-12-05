Conférence D’AURELIEN BARRIERE la bête du Limousin La Porcherie

Conférence D’AURELIEN BARRIERE la bête du Limousin

Salle des fêtes La Porcherie Haute-Vienne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

L’association Histoire et Patrimoine du Pays des Briances vous invite à une conférence passionnante animée par Aurélien Barrière à la salle des fêtes de La Porcherie.

Thème “La Bête du Limousin (1698-1700)”

Plongez dans l’un des mystères les plus fascinants de l’histoire régionale la légende de la Bête du Limousin, une créature qui aurait terrorisé la région à la fin du XVIIᵉ siècle. Entre faits historiques, mythes populaires et enquêtes d’époque, Aurélien Barrière propose une exploration captivante mêlant rigueur et imaginaire.

Entrée libre

Sur place vente et dédicaces de livres de l’auteur.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d’histoire, de légendes locales et de patrimoine limousin ! .

Salle des fêtes La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine annemarie.cubertafon@cegetel.net

