Conférence d’Aurélien Mauplot Musée National de Préhistoire Les Eyzies

Conférence d’Aurélien Mauplot

Musée National de Préhistoire 2 Rue du Moyen Age Les Eyzies Dordogne

18h30. Conférence d’Aurélien Mauplot autour de son exposition temporaire Les Mondes Invisibles. Tous publics. Gratuit

Présenté par Aurélien Mauplot, artiste en résidence au Musée national de Préhistoire depuis juin 2022.

Aurélien Mauplot proposera une conférence autour de son exposition temporaire Les Mondes invisibles où il reviendra sur ses trois années de création, ses sources d’inspiration et la manière dont il fait dialoguer art contemporain et imaginaire préhistorique.

Musée National de Préhistoire 2 Rue du Moyen Age Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

English : Conférence d’Aurélien Mauplot

18h30. Lecture by Aurélien Mauplot on his temporary exhibition Les Mondes Invisibles. Open to all. Free

German : Conférence d’Aurélien Mauplot

18h30. Vortrag von Aurélien Mauplot über seine Sonderausstellung Les Mondes Invisibles. Für alle Altersgruppen zugänglich. Kostenlos

Italiano :

18h30. Conferenza di Aurélien Mauplot sulla sua mostra temporanea Les Mondes Invisibles. Aperto a tutti. Ingresso libero

Espanol : Conférence d’Aurélien Mauplot

18h30. Conferencia de Aurélien Mauplot sobre su exposición temporal Les Mondes Invisibles. Abierto a todos. Entrada gratuita

