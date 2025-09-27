CONFÉRENCE DAVID HOCKNEY Saint-Laurent-de-la-Salanque

CONFÉRENCE DAVID HOCKNEY

Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

“ Pauline raconte l’art ” vous propose de découvrir l’œuvre de cet artiste britannique mondialement connu.

Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

? Pauline raconte l?art? invites you to discover the work of this world-famous British artist.

German :

? Pauline erzählt Kunst? bietet Ihnen einen Einblick in das Werk dieses weltberühmten britischen Künstlers.

Italiano :

? Pauline raconte l’art? vi invita a scoprire l’opera di questa artista britannica di fama mondiale.

Espanol :

? Pauline raconte l?art? le invita a descubrir la obra de esta artista británica de fama mundial.

