CONFÉRENCE DAVID HOCKNEY Saint-Laurent-de-la-Salanque

Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
“ Pauline raconte l’art ” vous propose de découvrir l’œuvre de cet artiste britannique mondialement connu.
Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
English :
? Pauline raconte l?art? invites you to discover the work of this world-famous British artist.
German :
? Pauline erzählt Kunst? bietet Ihnen einen Einblick in das Werk dieses weltberühmten britischen Künstlers.
Italiano :
? Pauline raconte l’art? vi invita a scoprire l’opera di questa artista britannica di fama mondiale.
Espanol :
? Pauline raconte l?art? le invita a descubrir la obra de esta artista británica de fama mundial.
