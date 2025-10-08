Conférence « DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES… La protection de la peinture religieuse… » Salle communale de Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire

Conférence « DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES… La protection de la peinture religieuse… » Salle communale de Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire mercredi 8 octobre 2025.

Conférence « DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES… La protection de la peinture religieuse… »

Salle communale de Bonnay Le Bourg Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-08 19:30:00

Date(s) :

2025-10-08

DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES… La protection de la peinture religieuse du XIXème siècle en Saône et Loire, de Michaël Vottero,

La Bourgogne a tardé à protéger, au titre des monuments historiques, ses édifices du XIXe siècle. Quant aux objets mobiliers, les chefs-d’oeuvre ont été protégés dès le début du XXe siècle, mais la majorité des classements d’oeuvres du XIXe siècle en Bourgogne datent des

années 1990 et 2010… Les œuvres d’Hippolyte Bonnardel, né à Bonnay, en sont un bon exemple… .

Salle communale de Bonnay Le Bourg Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Conférence « DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES… La protection de la peinture religieuse… »

German : Conférence « DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES… La protection de la peinture religieuse… »

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES… La protection de la peinture religieuse… » Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2025-09-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)