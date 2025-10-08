Conférence DAVID, INGRES, PUVIS-DE-CHAVANNES…La protection de la peinture religieuse du XIXème en Saône et Loire Salle communale Bonnay-Saint-Ythaire

Salle communale Près du lavoir du bourg Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Début : 2025-10-08 18:00:00

Conférence par Michaël Vottero, conservateur régional adjoint des monuments historiques à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne a tardé à protéger, au titre des monuments historiques, ses édifices du XIXe siècle. Quant aux objets mobiliers, les chefs-d’oeuvre ont été protégés dès le début du XXe siècle, mais la majorité des classements d’oeuvres du XIXe siècle en Bourgogne datent des

années 1990 et 2010… Les oeuvres d’Hippolyte Bonnardel, né à Bonnay, en sont un bon exemple… .

