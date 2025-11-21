Conférence de Alain Zanella (Laboratoire de Planétologie et Géosciences) Amphi C, Bât 2A, Campus de Beaulieu Rennes Vendredi 21 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

STOCKAGE DU CO2 ET FRACTURES : DES DONNÉES DE TERRAIN AUX MODÈLES EXPÉRIMENTAUX POUR COMPRENDRE LES DISCONTINUITÉS MÉCANIQUES

L’un des plus grands défis sociétaux moderne réside dans la capacité de l’Humain à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 dans le but stopper son impact, ou tout du moins fortement le réduire, sur le climat. Ce challenge est multi-facteurs et touche un grand nombre de champs disciplinaires comme celui des Géosciences. Comme tout grand défi, celui-ci comporte des verrous scientifiques qu’il convient de lever par des recherches académiques avant un potentiel déploiement des innovations technologiques au profit de la société. Au sein des Géosciences, une des alternatives envisagées est le piégeage massif du CO2 en sous-sol, notamment dans les anciens réservoirs d’hydrocarbures déplétés. Cette technique d’injection de CO2 à l’état supercritique permet de stocker de grands volumes de gaz à grande échelle sur la planète. Cependant, ce stockage doit être pérenne et il est de toute première importance d’avoir une estimation de la capacité des réservoirs et donc des roches à maintenir le CO2 en sous-sol. En effet, l’intégrité des réservoirs est la clé d’un stockage efficace sur du long terme.

L’élément principal pouvant altérer la pérennité des réservoirs est la présence de discontinuités mécaniques localisant la circulation des fluides. Celles-ci peuvent être d’origine naturelle comme pour les failles, les fractures, les limites géologiques, ou encore d’origine anthropique comme lors d’un forage ou lors d’injections de fluides. Dans le but de mieux comprendre les discontinuités dans les roches et leurs conséquences sur les problématiques du stockage de CO2, le projet européen DISCO2STORE (DIScontinuities in CO2 STOrage REservoirs) a été mené au cours des 4 dernières années par un réseau international de chercheurs. Au bilan de ce projet, que savons-nous des discontinuités naturelles et induites ? De quels paramètres physico-chimiques dépendent-elles ? Connaissons-nous tous ces paramètres ? En abordant certains travaux développés dans ce projet, des éléments de réponse seront apportés.

