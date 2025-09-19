Conférence de Bernard Doncker et dédicace de son livre « Fracture d’âmes » La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Wizernes

Conférence de Bernard Doncker et dédicace de son livre « Fracture d’âmes » La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Wizernes vendredi 19 septembre 2025.

Conférence de Bernard Doncker et dédicace de son livre « Fracture d’âmes » Vendredi 19 septembre, 18h30 La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Par ce titre, Bernard Doncker, également violoncelliste, rappelle que la fracture d’âme est sans doute l’accident le plus grave que puisse subir un instrument à cordes. Et que, bien que réparable, celui-ci ne sonnera plus tout à fait de la même manière, avant peut-être de retrouver un jour ses qualités initiales. Cette métaphore lui permet d’évoquer les traumatismes familiaux causés par les guerres, dont ses ancêtres ont été acteurs ou victimes, ainsi que la difficile résilience qui en découle. En lien avec l’actualité, le récit s’ouvre enfin sur le témoignage de l’exil d’une famille ukrainienne depuis 2022.

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 12 27 27 https://www.lacoupole-france.com [{« type »: « phone », « value »: « 0321122727 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements@lacoupole.com »}] La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole d’Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui centre d’histoire et de mémoire, situé dans la commune d’Helfaut, près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l’Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l’Angleterre.

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d’où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau de tunnels, d’entrepôts, d’installations de lancement et de casernes.

Par ce titre, Bernard Doncker, également violoncelliste, rappelle que la fracture d’âme est sans doute l’accident le plus grave que puisse subir un instrument à cordes. Et que, bien que réparable, ne…