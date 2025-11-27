Conférence de Bernard Thellier Bar de l’hôtel de Paris, Hotel Mercure Moulins
Conférence de Bernard Thellier
Bar de l’hôtel de Paris, Hotel Mercure 21 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2025-11-27 18:00:00
fin : 2025-11-27 21:00:00
2025-11-27
Conférence exceptionnelle de Bernard Thellier, ex-négociateur du GIGN.
Bar de l’hôtel de Paris, Hotel Mercure 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 17 77 47 c.martins@hldlaser.com
English :
Exceptional lecture by Bernard Thellier, former GIGN negotiator.
German :
Außergewöhnlicher Vortrag von Bernard Thellier, ehemaliger Verhandlungsführer der GIGN.
Italiano :
Conferenza eccezionale di Bernard Thellier, ex negoziatore del GIGN.
Espanol :
Conferencia excepcional de Bernard Thellier, antiguo negociador del GIGN.
