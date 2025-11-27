Conférence de Bernard Thellier Bar de l’hôtel de Paris, Hotel Mercure Moulins

Conférence de Bernard Thellier

Bar de l'hôtel de Paris, Hotel Mercure 21 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 21:00:00

2025-11-27

Conférence exceptionnelle de Bernard Thellier, ex-négociateur du GIGN.

+33 6 48 17 77 47 c.martins@hldlaser.com

English :

Exceptional lecture by Bernard Thellier, former GIGN negotiator.

German :

Außergewöhnlicher Vortrag von Bernard Thellier, ehemaliger Verhandlungsführer der GIGN.

Italiano :

Conferenza eccezionale di Bernard Thellier, ex negoziatore del GIGN.

Espanol :

Conferencia excepcional de Bernard Thellier, antiguo negociador del GIGN.

