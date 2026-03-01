Conférence De Blanchemer au lac des Corbeaux Auberge de la Cholotte Les Rouges-Eaux

Conférence De Blanchemer au lac des Corbeaux

Auberge de la Cholotte 44 La Cense de St-Dié Les Rouges-Eaux Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:45:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

A travers cette conférence-diaporama, parcourez les sentiers au-dessus de la vallée de la Moselotte, et découvrez les lacs qui façonnent ce paysage. Légendes, histoire humaine et biodiversité alpestre seront au rendez-vous.

Avant la conférence, il sera possible de déguster les produits locaux de l’auberge La bonne cuisine de nos Grand’mères .Tout public

Join us for a slide show on the trails above the Moselotte valley, and discover the lakes that shape this landscape. Discover legends, human history and alpine biodiversity.

Before the talk, you’ll be able to sample local produce from the La bonne cuisine de nos Grand’mères inn.

