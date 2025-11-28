Conférence de Chantal Boone la longue histoire de l’eau et du corps Bélus

Conférence de Chantal Boone la longue histoire de l’eau et du corps

Chantal Boone est docteure en histoire contemporaine. Pour les Archives départementales des Landes, elle a coordonné le conseil scientifique de l’exposition

Adour, d’eau et d’hommes .

Au XIXe siècle, l’eau perd progressivement sa qualité sacrée pour acquérir des propriétés

scientifiques notamment en médecine. Le lavoir fait partie du mobilier urbain en lien avec le corps que les communes installent afin de contribuer à une évolution de la santé publique. Depuis les sources miraculeuses, en passant par les thermes, jusqu’aux normes d’hygiène, nous verrons comment le rapport à l’eau s’est modifié au fil des siècles. .

Chantal Boone has a doctorate in contemporary history. For the Archives départementales des Landes, she coordinated the scientific advisory board for the exhibition

Adour, d?eau et d?hommes exhibition.

Chantal Boone ist Doktorin der Zeitgeschichte. Für das Archives départementales des Landes koordinierte sie den wissenschaftlichen Beirat der Ausstellung

Adour, d’eau et d’hommes (Adour, Wasser und Menschen).

Chantal Boone ha conseguito un dottorato in storia contemporanea. Per gli Archives départementales des Landes ha coordinato il comitato scientifico della mostra Adour, d’eau et d’hommes

mostra Adour, d’eau et d’hommes .

Chantal Boone es doctora en Historia Contemporánea. Para los Archives départementales des Landes, ha coordinado el consejo científico de la exposición Adour, d’eau et d’hommes

exposición Adour, d’eau et d’hommes .

