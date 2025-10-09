Conférence de Christelle Taraud, féministe et historienne [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Riec-sur-Bélon

Conférence de Christelle Taraud, féministe et historienne [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Riec-sur-Bélon jeudi 9 octobre 2025.

Conférence de Christelle Taraud, féministe et historienne [Cycle Ta mère la sorcière]

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

L’Abri-côtier, association de lutte contre les violences faites aux femmes, convie l’historienne Christelle Taraud pour une soirée de conférences.

Autrice de plusieurs ouvrages, Christelle Taraud public notamment en 2022, Féminicides Une histoire mondiale.

Cette publication démontre que dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes. Elle approfondira particulièrement les mécanismes des chasses aux « sorcières ».

Sans réservation. .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence de Christelle Taraud, féministe et historienne [Cycle Ta mère la sorcière] Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS