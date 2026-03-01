Conférence de Christian Bruel Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
Conférence de Christian Bruel Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque vendredi 27 mars 2026.
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2026-03-27 19:00:00
2026-03-27
La représentation filles-garçons dans la littérature jeunesse
Analyse, critique et perspective des ouvrages. .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
The representation of girls and boys in children’s literature
