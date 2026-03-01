Conférence de Christian Bruel Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Conférence de Christian Bruel

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-03-27 19:00:00

La représentation filles-garçons dans la littérature jeunesse

Analyse, critique et perspective des ouvrages. .

English : Conférence de Christian Bruel

The representation of girls and boys in children’s literature

