Conférence de Christian Ingrao Les Allemands face à l’effondrement, 1944-1945 – Maillé, 21 mai 2025 07:00, Maillé.

Indre-et-Loire

Conférence de Christian Ingrao Les Allemands face à l’effondrement, 1944-1945 Maison du Souvenir 1 Rue de la Paix Maillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-21

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

La Maison du Souvenir accueillera Christian Ingrao, historien, directeur de recherches au CNRS et spécialiste de l’histoire du nazisme et de la violence de guerre.

La Maison du Souvenir accueillera Christian Ingrao, historien, directeur de recherches au CNRS et spécialiste de l’histoire du nazisme et de la violence de guerre.

Au cours de cette conférence, Christian Ingrao présentera une analyse de la réaction des allemands face à la défaite et à l’effondrement du régime nazi.

Ce sujet s’inscrit dans le cadre de ses recherches de longue date et de son ouvrage collectif Le Monde nazi (2024), co-écrit avec Johann Chapoutot et Nicolas Patin, qui plonge dans l’histoire du national-socialisme, de sa naissance à sa chute. .

Maison du Souvenir 1 Rue de la Paix

Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 24 89 contact@maisondusouvenir.fr

English :

The Maison du Souvenir will welcome Christian Ingrao, historian and director of research at the CNRS, specializing in the history of Nazism and war violence.

German :

Im Maison du Souvenir wird Christian Ingrao, Historiker, Forschungsdirektor am CNRS und Spezialist für die Geschichte des Nationalsozialismus und der Kriegsgewalt, zu Gast sein.

Italiano :

La Casa della Memoria accoglierà Christian Ingrao, storico e direttore di ricerca del CNRS, specializzato nella storia del nazismo e della violenza bellica.

Espanol :

La Casa del Recuerdo acogerá a Christian Ingrao, historiador y director de investigación del CNRS, especializado en la historia del nazismo y la violencia de guerra.

L’événement Conférence de Christian Ingrao Les Allemands face à l’effondrement, 1944-1945 Maillé a été mis à jour le 2025-05-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme