Conférence de Christian Ruby, philosophe Présences du cri et du vide dans l’art. Huismes samedi 18 octobre 2025.

Conférence de Christian Ruby, philosophe Présences du cri et du vide dans l’art.

12 Rue de la Chancellerie Huismes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

12 Rue de la Chancellerie Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 93 52 23 info@maison-max-ernst.org

