La question des origines de la guerre est de celle qui taraude les humains : la guerre est-elle une invention récente, fruit de la sédentarisation, de l’agriculture, et des inégalités économiques ? Ou plonge-t-elle au contraire ses racines dans notre plus lointain passé ? Dans ce cas, cela signifie-t-il qu’elle fait partie de notre nature la plus intime et que nous sommes condamnés à la subir pour toujours ? En s’appuyant sur les données archéologiques et ethnologiques, la conférence apportera quelques réponses à ces questions, en s’attachant tout particulièrement à préciser ce qu’il convient d’entendre par le terme de « guerre ».

Christophe Darmangeat est anthropologue social, enseignant à l’université Paris Cité. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment Justice et guerre en Australie aborigène (Smolny, 2022) et Casus belli. La guerre avant l’État (La découverte, 2025). Il anime un blog consacré à ses recherches, La hutte des classes (https://www.lahuttedesclasses.net/)

Rencontrez l’anthropologue Christophe Darmangeat autour de son livre « Casus belli. La guerre avant l’État » aux éditions de la Découverte.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Public adultes.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

