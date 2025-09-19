Conférence de Christophe DUBOIS Le Temple, mouchamps Mouchamps
Conférence de Christophe DUBOIS Vendredi 19 septembre, 20h30 Le Temple, mouchamps Vendée
Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:30:00
Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:30:00
Conférence « Les Juifs en Vendée » – Le Temple
Entrée libre – Gratuit
Le Temple, mouchamps rue du temple, mouchamps Mouchamps 85640 Vendée Pays de la Loire
mairie de mouchamps