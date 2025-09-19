Conférence de Christophe DUBOIS Le Temple, mouchamps Mouchamps

Conférence de Christophe DUBOIS Le Temple, mouchamps Mouchamps vendredi 19 septembre 2025.

Conférence de Christophe DUBOIS Vendredi 19 septembre, 20h30 Le Temple, mouchamps Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Conférence « Les Juifs en Vendée » – Le Temple

Entrée libre – Gratuit

Le Temple, mouchamps rue du temple, mouchamps Mouchamps 85640 Vendée Pays de la Loire

Conférence « Les Juifs en Vendée » – Le Temple

mairie de mouchamps