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AGENDA · Saint-Martin-de-Coux

Conférence de Christophe Métreau eglise Saint-Martin-de-Coux

samedi 19 septembre 2026 · eglise · Saint-Martin-de-Coux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
eglise
Adresse
17360 Saint-Martin-de-Coux, France
Ville
17360 Saint-Martin-de-Coux
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Martin-de-Coux

Conférence de Christophe Métreau

eglise 17360 Saint-Martin-de-Coux, France Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

conférence sur l’histoire, son patrimoine, et les trésors de l’église de Saint Martin de Coux
Un apéritif sera offert en fin de soirée
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eglise 17360 Saint-Martin-de-Coux, France Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 45 97 39 

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English :

Lecture on the history, heritage, and treasures of the Church of Saint Martin de Coux
Refreshments will be served at the end of the evening

L’événement Conférence de Christophe Métreau Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge