Conférence de Christophe Métreau eglise Saint-Martin-de-Coux
samedi 19 septembre 2026 · eglise · Saint-Martin-de-Coux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Coux
Conférence de Christophe Métreau
eglise 17360 Saint-Martin-de-Coux, France Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
conférence sur l’histoire, son patrimoine, et les trésors de l’église de Saint Martin de Coux
Un apéritif sera offert en fin de soirée
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eglise 17360 Saint-Martin-de-Coux, France Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 45 97 39
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English :
Lecture on the history, heritage, and treasures of the Church of Saint Martin de Coux
Refreshments will be served at the end of the evening
L’événement Conférence de Christophe Métreau Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge