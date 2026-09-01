Conférence de Christophe Métreau eglise Saint-Martin-de-Coux

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Coux

Conférence de Christophe Métreau

eglise 17360 Saint-Martin-de-Coux, France Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

conférence sur l’histoire, son patrimoine, et les trésors de l’église de Saint Martin de Coux

Un apéritif sera offert en fin de soirée

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eglise 17360 Saint-Martin-de-Coux, France Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 45 97 39

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English :

Lecture on the history, heritage, and treasures of the Church of Saint Martin de Coux

Refreshments will be served at the end of the evening

L’événement Conférence de Christophe Métreau Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge