Conférence de Christophe Ramaux, « Dette et déficit publics : notre Etat providence est-il en faillite ? » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris mercredi 26 novembre 2025.
Ses travaux portent sur l’Etat providence et les politiques économiques.
Il a notamment publié Pour une économie républicaine. Une alternative au néolibéralisme, chez De Boeck (en 2022), ouvrage qui invite à un tournant doctrinal en reliant les deux sphères du politique et de l’économie.
Maître de Conférences au Centre d’Economie de la Sorbonne à l’Université Paris I, Christophe Ramaux présentera une conférence accessible à tous·tes sur les thématiques des Finances publiques et de l’Etat social.
Le mercredi 26 novembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Réservation conseillée mais pas obligatoire. Lien à venir.
Public adultes.
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/