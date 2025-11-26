Conférence de Christophe Ramaux, « Dette et déficit publics : notre Etat providence est-il en faillite ? » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Conférence de Christophe Ramaux, « Dette et déficit publics : notre Etat providence est-il en faillite ? » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris mercredi 26 novembre 2025.

Ses travaux portent sur l’Etat providence et les politiques économiques.

Il a notamment publié Pour une économie républicaine. Une alternative au néolibéralisme, chez De Boeck (en 2022), ouvrage qui invite à un tournant doctrinal en reliant les deux sphères du politique et de l’économie.

Maître de Conférences au Centre d’Economie de la Sorbonne à l’Université Paris I, Christophe Ramaux présentera une conférence accessible à tous·tes sur les thématiques des Finances publiques et de l’Etat social.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire. Lien à venir.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/