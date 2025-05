Conférence de Claire Héber-Suffrin et balade et échange de savoirs avec le REZO École Dehors 46 – Figeac, 4 juin 2025 14:00, Figeac.

Le REZO de l’OCCE du Lot et le Groupe Départemental ICEM Freinet 46 organise un après-midi d’échange, balade et conférence autour des savoirs.

Invitée Claire Héber-Suffrin pour une conférence et un travail sur l’échange des savoirs le mercredi 4 juin de 14h à 17h dans la salle Marie Laborde à Figeac puis nous mettrons en pratique les échanges de savoirs lors d’une balade avec pique-nique à partir de 18h. .

2 rue Delbos, ancien CES

Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

The REZO of the OCCE du Lot and the Groupe Départemental ICEM Freinet 46 are organizing an afternoon of exchanges, walks and conferences around knowledge.

German :

Das REZO der OCCE du Lot und die Groupe Départemental ICEM Freinet 46 organisieren einen Nachmittag mit Austausch, Spaziergang und Konferenz rund um das Wissen.

Italiano :

Il REZO dell’OCCE du Lot e il Groupe Départemental ICEM Freinet 46 organizzano un pomeriggio di scambi, passeggiate e conferenze intorno alla conoscenza.

Espanol :

El REZO de la OCCE du Lot y el Groupe Départemental ICEM Freinet 46 organizan una tarde de intercambios, paseos y conferencias en torno al conocimiento.

