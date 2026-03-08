Conférence de Claire Mounet, sophrologue (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde
Conférence de Claire Mounet, sophrologue (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde samedi 14 mars 2026.
Conférence de Claire Mounet, sophrologue (Cultura Brive Centre)
Avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze
Conférence sur la sophrologie caycedienne, avec petit atelier découverte, par Claire Mounet, sophrologue.
De 16h à 18h.
Entrée libre et gratuite. .
Avenue de Paris Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 17 53
