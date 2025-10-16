Conference de claude duperret « la musique au regard lointain » Rue de la République Givry

Rue de la République Halle ronde Givry Saône-et-Loire

A2c / Femmes regARTS / Conférence de Claude Duperret / La musique au regard lointain / L’orientalisme chez Purcell, Berlioz… à propos de Salammbô.

L’Orient, cette contrée lointaine et sans frontière, que les 18ème et 19ème siècles se plaisent à imaginer, a suscité l’inspiration de nombreux écrivains, poètes et peintres. Les musiciens, souvent à la recherche de sujets antiques ont su également accompagner cet orientalisme en créant des œuvres fortes en couleurs et tragédies. Claude DUPERRET évoquera, avec des musiciens comme Purcell et Berlioz notamment, ce mouvement artistique où le roman Salammbô de Flaubert, dans son étrange fascination rejoint on ne sait quelle symphonie imaginaire au point de faire dire à G. Sand C’est du Beethoven .

Rue de la République Halle ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

