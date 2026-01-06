Conférence De Darwin au darwinisme social Salle Gérard Philippe Lycée Paul Cezanne Aix-en-Provence

Conférence De Darwin au darwinisme social

Conférence organisée par l’UPPA et animée par André Koulberg, philosophe. Quel rôle jouera Darwin, en tant que tel, dans la création du darwinisme sociétal ?

Lorsque Darwin publie De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle en 1859, cela va non seulement avoir d’immenses répercussions dans le monde scientifique mais aussi créer un nouvel imaginaire social et politique, notamment ce que l’on nommera ensuite le darwinisme social . Quelles conséquences auront ses idées sur la pensée sociale et les politiques menées ? .

Conference organized by UPPA and hosted by philosopher André Koulberg. What role will Darwin himself play in the creation of societal Darwinism?

