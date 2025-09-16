Conférence de David Bensoussan Hervé de Guébriant (1880 1972) Centre culturel Le Family Landerneau

Centre culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Issu d’une grande famille aristocratique de Saint-Pol-de-Léon, Hervé De Guébriant était une figure incontournable de l’Office central de Landerneau, un des organismes agricoles les plus puissants de France. Le conférencier, David Bensoussan, insistera sur le rôle que ce personnage a pu jouer dans l’histoire de la Bretagne, notamment dans le développement de l’agriculture bretonne, tout en évoquant la place qu’a occupée Landerneau dans son parcours.

Agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, David Bensoussan consacre ses recherches à l’histoire politique du monde rural au XXe siècle. Il vient de publier la biographie d’Hervé de Guébriant aux éditions PUR.

Conférence de rentrée de l’Université du Temps Libre du Pays de Landerneau-Daoulas

Entrée libre et ouverte à tous. Organisée par l’UTL du Pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat avec la Ville de Landerneau. .

