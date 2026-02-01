Conférence de Diane Gouard Starlights Maison des Association Vannes
Conférence de Diane Gouard Starlights Maison des Association Vannes vendredi 6 février 2026.
Conférence de Diane Gouard Starlights
Maison des Association 31 Rue Guillaume Le Bartz Vannes Morbihan
Début : 2026-02-06 15:00:00
fin : 2026-02-06 17:30:00
2026-02-06
Des ciels étoilés peuplés de constellations aux espaces cosmiques abstraits, la lumière stellaire et l’univers spatial ont inspiré les artistes, bien avant que l’on comprenne les phénomènes à l’œuvre. En parcourant les œuvres de Lorenzo Costa, Alexandre Calder, Yayoi Kusama et bien d’autres, nous voyagerons au cœur de ce monde étoilé.
Conférence ouverte à tous adhérent 5€ non-adhérent 7€ .
Maison des Association 31 Rue Guillaume Le Bartz Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 6 88 45 66 38
