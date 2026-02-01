Conférence de Diane Gouard Starlights Maison des Association Vannes

Conférence de Diane Gouard Starlights

Maison des Association 31 Rue Guillaume Le Bartz Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 15:00:00

fin : 2026-02-06 17:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Des ciels étoilés peuplés de constellations aux espaces cosmiques abstraits, la lumière stellaire et l’univers spatial ont inspiré les artistes, bien avant que l’on comprenne les phénomènes à l’œuvre. En parcourant les œuvres de Lorenzo Costa, Alexandre Calder, Yayoi Kusama et bien d’autres, nous voyagerons au cœur de ce monde étoilé.

Conférence ouverte à tous adhérent 5€ non-adhérent 7€ .

Maison des Association 31 Rue Guillaume Le Bartz Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 6 88 45 66 38

