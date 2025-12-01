Conférence de Dominique Fayard sur le bocage Charolais Dyo

Conférence de Dominique Fayard sur le bocage Charolais

Salle des Fêtes Dyo Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

La formation d’un paysage d’élevage, le bocage du Charolais-Brionnais

Le Charolais est connu à travers le monde pour son élevage et la qualité de la viande qu’il

produit. Il ne l’est pas pour son paysage. Pourtant, l’activité agropastorale qui s’est

développée dans cette petite contrée du sud de la Bourgogne, à partir du XVIII e siècle,

autour de l’élevage et de l’embouche – engraissement à l’herbe – de la race bovine

charolaise et de sa commercialisation est à l’origine d’un paysage remarquable : un bocage.

Le bocage est un paysage agraire fait d’une mosaïque de parcelles (champs cultivés,

prairies) et de réseaux de haies. En Pays Charolais-Brionnais, la formation du paysage de

bocage résulte du développement de l’élevage et de l’embouche des bovins charolais dès

l’époque moderne. À partir de la trame paysagère médiévale préexistante, les éleveurs et

leurs troupeaux façonnent au fil des siècles un paysage bocager dédié à l’élevage. Tandis

qu’un vaste mouvement de couchage en herbe s’opère, le paysage s’embocage. Les

linéaires de haies et les arbres se multiplient. Épargné par le remembrement de l’après

Seconde Guerre mondiale, le bocage du Charolais-Brionnais a conservé, malgré

d’inéluctables évolutions, son apparence et ses éléments constitutifs : prairies, haies, arbres,

mares, réseaux hydrauliques, murets de pierre sèche, bâti rural.

Le maintien dans le temps des éléments constitutifs du paysage dans des formes proches

de leur forme initiale et une persistance d’un rôle actif du bocage dans le fonctionnement du

système d’élevage contribuent à sa valeur. Face aux évolutions économiques et sociales qui

ont touché les sociétés rurales au long de l’histoire, le système d’élevage charolais et le

paysage ont fait preuve d’une grande capacité de résilience. Ce système durable a fait ses

preuves et répond aux préoccupations actuelles de la société et aux attentes des

consommateurs en matière alimentaire et environnementale. Il revêt ainsi une importance

culturelle et naturelle exceptionnelle qui transcende les frontières.

Représentatif du vaste mouvement d’embocagement qui a concerné de nombreuses régions

françaises à la fin de l’Ancien Régime et au XIX e siècle, le paysage culturel évolutif vivant de

l’élevage bovin charolais est en train de devenir un archétype , sorte d’idéal de campagne

dans les représentations contemporaines et mérite, à ce titre, d’être valorisé.

Vous voulez en savoir plus ?

RDV le jeudi 11 décembre 2025 à 20h à la salle des fêtes de Dyo .

Salle des Fêtes Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 78 61 10 mairiededyo@orange.fr

English : Conférence de Dominique Fayard sur le bocage Charolais

L’événement Conférence de Dominique Fayard sur le bocage Charolais Dyo a été mis à jour le 2025-11-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais