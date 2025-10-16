Conférence de Dominique Missika Irène Némirovsky. Une vie inachevée. Salle Courbet Besançon

Conférence de Dominique Missika Irène Némirovsky. Une vie inachevée. Salle Courbet Besançon jeudi 16 octobre 2025.

Salle Courbet 6 rue Mégevand Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-16 18:30:00

2025-10-16

Pour parler du parcours qui ouvre l’exposition temporaire ! ’ , l’historienne Dominique Missika vient présenter son dernier ouvrage qui raconte l’épopée d’Irène Némirovsky et redonne un visage et une voix à cette femme fascinante.

Jeune romancière juive d’origine russe, chassée de son pays par la révolution de 1917, Irène Némirovsky (1903-1942) s’installe en France et entreprend des études de lettre à la Sorbonne. Au cours des années 1920, elle publie des nouvelles et trois romans, mais c’est la publication de , en 1929, qui lance sa carrière. En 1940, elle fuit Paris avec sa famille. Réfugiée à Issy-l’Évêque (Saône-et-Loire), elle y entreprend l’écriture du roman ̧ qui dépeint l’exode puis la vie sous l’Occupation.

Arrêtée en 1942, quelques mois avant son époux Michel Epstein, elle est déportée à Auschwitz d’où elle ne revient pas. Leurs filles, Denise et Elisabeth, survivent en se cachant durant toute la guerre. Dans une valise, elles emportent le précieux manuscrit de leur mère. En 2004, grâce à elles, le dernier roman de l’écrivaine est publié et reçoit le prix Renaudot. .

