Conférence de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui Cour du Manège Château de la Verrerie Le Creusot

Conférence de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui

Cour du Manège Château de la Verrerie Académie François Bourdon Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

2025-11-25

Conférence de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui Les Schneider-Le Creusot Le Creusot, les Schneider destins croisés .

Salle de conférence de l’Académie François Bourdon le 25 novembre à 18h30.

Conférence gratuite et accessible à tous. .

Cour du Manège Château de la Verrerie Académie François Bourdon Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 archives.historiques@afbourdon.com

