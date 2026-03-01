Conférence de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui Sur inscription Pavillon de l’Industrie Le Creusot

Conférence de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui Sur inscription

Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31 21:00:00

2026-03-31

Conférence de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui Les Schneider, Le Creusot Le Creusot, les Schneider destins croisés .

Attention cette conférence n’est accessible que sur inscription à partir du 9 mars 2026 à 8h30 au 03 85 80 81 51.

130 places disponibles et limitées à 2 places par appel.

Une dédicace de l’ouvrage associé à cette conférence sera organisée le 31 mars à 17h au Pavillon de l’Industrie. Ouvrage en vente sur place le jour même.

Les conférenciers

– Dominique Schenider Psychanalyste de formation, écrivain et fille du dernier maître de forges du Creusot Charles Schneider.

– Jean-Philippe Passaqui Professeur de chaire supérieure Lycée militaire d’Autun, chercheur associé à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine UMR8066.

L’année 1837 est marquée par la création d’un établissement intégré, connu sous la raison sociale Schneider frères et Cie, point de départ d’une épopée bourguignonne, française et même mondiale.

Pendant quatre générations, la famille Schneider devait scander la vie des industries minières, métallurgiques et des constructions mécaniques, tout en faisant de son site emblématique du Creusot un laboratoire technique, organisationnel et social.

Les fondateurs de la dynastie, Adolphe et Eugène Schneider, ont donné l’impulsion décisive à une usine qui ne cessait d’accumuler les déboires depuis sa création. Avec leurs compétences respectives, Henri, Eugène II et Charles Schneider ont chacun à leur tour laissé une empreinte profonde et spécifique dans l’histoire de l’entreprise.

Cette conférence à deux voix s’inscrit dans le cadre des quarante ans de l’Académie François Bourdon. Elle entend rappeler la force des liens qui ont uni une grande famille de maîtres de forges les Schneider, et une cité industrielle qui reste un des bastions de l’industrie française Le Creusot.

Conférence gratuite et accessible sur inscription uniquement. .

Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 archives.historiques@afbourdon.com

