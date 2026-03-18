CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE?

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Plongée dans la physique quantique une science fascinante et déroutante qui bouscule nos certitudes, à découvrir dans les pas d’Étienne Klein.

La physique quantique décrit le comportement des particules, des atomes et des molécules. Née dans les années 1920, elle a bouleversé la physique classique de Galilée et Newton et trouve aujourd’hui de nombreuses applications informatique, médecine, énergie ou environnement. Mais ses concepts — comme le principe d’indétermination de Heisenberg ou l’intrication quantique — restent déroutants. Le défi explorer ce monde fascinant en dépassant nos idées reçues, dans les pas d’Étienne Klein.

Tout public. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE?

Dive into quantum physics: a fascinating and baffling science that challenges our certainties, to discover in the footsteps of Étienne Klein.

L’événement CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE? Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34