CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE? Béziers
CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE? Béziers samedi 4 avril 2026.
CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE?
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Plongée dans la physique quantique une science fascinante et déroutante qui bouscule nos certitudes, à découvrir dans les pas d’Étienne Klein.
La physique quantique décrit le comportement des particules, des atomes et des molécules. Née dans les années 1920, elle a bouleversé la physique classique de Galilée et Newton et trouve aujourd’hui de nombreuses applications informatique, médecine, énergie ou environnement. Mais ses concepts — comme le principe d’indétermination de Heisenberg ou l’intrication quantique — restent déroutants. Le défi explorer ce monde fascinant en dépassant nos idées reçues, dans les pas d’Étienne Klein.
Tout public. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE?
Dive into quantum physics: a fascinating and baffling science that challenges our certainties, to discover in the footsteps of Étienne Klein.
L’événement CONFÉRENCE DE ÉTIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE? Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34