CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ? Route de Vendres Béziers

CONFÉRENCE DE ETIENNE KLEIN VOUS AVEZ DIT PHYSIQUE QUANTIQUE ?

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Etienne Klein est né en 1958 à Paris.IL est à la fois physicien de renom et philosophe des sciences reconnu. Il dirige le laboratoire des sciences de la matière, et par ailleurs est producteur de radio sur France Culture où il anime notamment la célèbre émission La Conversation scientifique qui met en lumière les savoirs des scientifiques, mais aussi La science, CQFD .

Tout public

La physique quantique est l’ensemble des lois physiques qui régissent le comportement des particules élémentaires, des atomes et des molécules. Durant les années 1920, un groupe de jeunes physiciens révolutionne la compréhension des principes fondamentaux de la physique classique (celle de Galilée et Newton). Depuis, les applications concrètes de cette physique de l’infiniment petit sont très nombreuses informatique, médecine, environnement, énergie, finance…etc. Son formalisme mathématique conduit cependant à des paradoxes et à des interprétations qui apparaissent contre-intuitives. Des principes comme le principe d’indétermination de Heisenberg ou plus récemment l’intrication quantique semblent défier notre compréhension… Le défi alors serait celui-là pour les profanes que nous sommes, peut-on découvrir et apprendre à mieux connaître ce monde, en commençant par nous débarrasser de nos a priori … Mettons donc nos pas dans ceux d’Etienne Klein. .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

English :

Etienne Klein was born in Paris in 1958, and is a renowned physicist and philosopher of science. He heads the Laboratory for the Sciences of Matter, and is also a radio producer on France Culture, where he hosts the famous program La Conversation scientifique, which highlights the knowledge of scientists, as well as La science, CQFD .

For the general public

