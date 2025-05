Conférence de Fabrice Hyber – rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais, 30 mai 2025 18:30, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Conférence de Fabrice Hyber rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2025-05-30 18:30:00

fin : 2025-05-30

2025-05-30

« De Château Guibert à Mareuil-sur-Lay, une vallée pour demain »

Fabrice Hyber vous présentera les avancées de ses projets autour de « La Vallée ». Des origines de La Serrie, la ferme où tout à commencé, en passant par les différents lieux de visites, de production et d’enseignements autour d’une forêt agricole.

L’occasion ici de faire une mise au point sur l’église de Château Guibert, la Serrie et la résidence, la forêt, Les Halles et la Jacquelinière et quelques surprises (festival, musée, l’école …) .

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 58 26 12 acpm85@gmail.com

English :

« From Château Guibert to Mareuil-sur-Lay, a valley for tomorrow »

German :

« Von Château Guibert bis Mareuil-sur-Lay, ein Tal für morgen »

Italiano :

« Da Château Guibert a Mareuil-sur-Lay, una valle per il domani »

Espanol :

« De Château Guibert a Mareuil-sur-Lay, un valle para el mañana »

