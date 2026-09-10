Conférence de Florence Debove – Bergère et autrice-illustratrice LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Luz-Saint-Sauveur

Conférence de Florence Debove – Bergère et autrice-illustratrice

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Entre montagne, troupeau, dessin et écriture, plongez dans le quotidien d’une bergère.

Méconnu et souvent idéalisé, le métier de berger fascine. Mais qu’en est-il réellement ?

Bergère depuis 2012, autrice et illustratrice, Florence Debove nous invite à découvrir son quotidien et à partager une immersion dans la vie d’une bergère en estive, au cœur des Pyrénées. À travers ses ouvrages, photographies et dessins, elle raconte une expérience de la montagne loin des images idéalisées du métier.

Après Bergère, son premier récit, elle publie « Sur tes pentes », un journal de bord dessiné consacré à une saison en estive. Lors de cette rencontre, elle évoquera son rapport à la montagne, ainsi que le dialogue entre écriture et dessin, deux pratiques qui l’accompagnent depuis l’enfance.

Ses deux ouvrages seront également à découvrir dans notre médiathèque !

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LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Between mountains, flocks, drawing, and writing, immerse yourself in the daily life of a shepherdess.

Little-known and often idealized, the profession of a shepherd is fascinating. But what is it really like?

A shepherdess since 2012, author, and illustrator, Florence Debove invites us to discover her daily life and share an immersive experience of a shepherdess’s life in the summer pastures, in the heart of the Pyrenees. Through her books, photographs, and drawings, she recounts her experience in the mountains, far removed from the idealized images of the profession.

Following *Bergère*, her first narrative, she published *Sur tes pentes*, an illustrated journal dedicated to a season in the summer pastures. During this event, she will discuss her relationship with the mountains, as well as the interplay between writing and drawing—two practices that have been part of her life since childhood.

Both of her books are also available to explore in our media library!

L’événement Conférence de Florence Debove – Bergère et autrice-illustratrice Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Luz St Sauveur|CDT65