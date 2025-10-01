Conférence de Francesc Casadesús Bordoy sur Protagoras Aix-en-Provence

Mercredi 1er octobre 2025 à partir de 18h. En visio-conférence sur la plateforme Zoom Aix-en-Provence

L’homme-mesure de Protagoras une interprétation chrématistique

L’homme-mesure de Protagoras une interprétation chrématistique || La formule célèbre de Protagoras si souvent rebattue selon laquelle l’homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont en tant qu’elles sont et de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas a été interprétée tout au long de l’histoire de la philosophie à partir d’une perspective gnoséologique et ontologique. Prenant en considération la signification du terme chrèmata à l’accent économique très marqué, au sens de richesses , voire d’ argent , la communication propose une approche différente de la formule du philosophe d’Abdère. Le terme chrèmata fut en effet très largement utilisé par les détracteurs des sophistes, par Socrate par exemple, qui ne cesse de les vilipender pour leur âpreté au gain, mais tout autant par les sophistes eux-mêmes pour se référer aux sommes considérables qu’empochaient certains d’entre eux, ainsi de Gorgias, de Protagoras ou d’Hippias. Ne serait-ce que pour cette raison la traduction usuelle de chrèmata simplement par choses ne rend pas compte des nuances que le terme comportait, et n’exprime notamment pas la nuance qu’il avait de choses utiles et importantes . C’est tant et si vrai que le terme chrèmata était en fait l’un des mots les plus employés dans la langue grecque dans son sens chrématistique de biens mesurables en avoirs et capital. Il suit de là que Protagoras, l’un des sophistes les mieux rémunérés, ne pouvait pas, lorsque, entreprenant de déterminer la valeur de son propre savoir, il recourait au mot chrèmata , ne pas avoir présent à l’esprit l’ambiguïté de sens que présente ce terme. .

En visio-conférence sur la plateforme Zoom Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@kairoskailogos.com

