Conférence de François-Xavier Bridoux au Foyer Culturel de Lamorlaye Lamorlaye

Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

L’ALMA propose une conférence de François-Xavier Bridoux, responsable Patrimoine bâti du Parc Naturel Régional Oise Pays de France abordera le rôle du PNR dans l’identification, la sauvegarde et la mise à la connaissance du public du « petit » patrimoine local, avec une attention particulière à Lamorlaye et ses environs.

Délimitée par la Thève, l’Oise et le Mont de Pô, la commune de Lamorlaye présente un vaste territoire, aux milieux et aux paysages variés. Les hommes les ont parcourus à toutes époques, et y ont laissé leurs traces constructions religieuses, militaires ou agricoles, mais aussi puits, bornes, ponts de pierre, poteaux forestiers… Depuis 2004, le Parc naturel régional se soucie de ce patrimoine, en fait l’inventaire, le restaure, le met en valeur par divers moyens. Tous ces aspects seront présentés au cours de cette soirée, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 dont le thème est « Patrimoine architectural » 0 .

Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 22 05 42 36 lamorlayealma@gmail.com

