Conférence de Frédéric Encel 2025, une année décisive ? Hôtel de ville Trouville-sur-Mer

Conférence de Frédéric Encel 2025, une année décisive ?

Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14

Les Dimanches Géopolitiques reviennent avec Frédéric Encel pour une nouvelle conférence captivante 2025, une année décisive ? .

Rendez-vous le dimanche 14 décembre à 11h à l’Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil, pour décrypter les enjeux internationaux qui façonneront l’année à venir.

L’accès est gratuit sur réservation. Les billets sont disponibles à l’Office de Tourisme, sur place ou en ligne sur trouvillesurmer.org. La billetterie est limitée à deux places par personne. .

Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Conférence de Frédéric Encel 2025, une année décisive ?

Les Dimanches Géopolitiques return with Frédéric Encel for another captivating lecture: 2025, a decisive year?

Join us on Sunday December 14 at 11am at the Hôtel de Ville, in the Council Chamber, to decipher the international issues that will shape the coming year.

