Conférence de Frédérique Neau-Dufour Mémorial de l’internement et de la déportation Compiègne

Conférence de Frédérique Neau-Dufour Samedi 20 septembre, 16h30 Mémorial de l’internement et de la déportation Oise

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Frédérique Neau-Dufour, docteur en histoire contemporaine, actuelle cheffe de projet de la stratégie mémorielle de la région Grand Est et ancienne directrice du Centre européen du résistant déporté (CERD), situé sur le site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, présentera une conférence sur les femmes dans la Résistance, en lien avec l’exposition temporaire « Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 ».

Mémorial de l'internement et de la déportation 2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 60200 Compiègne Compiègne 60200 Camp de Royallieu Oise Hauts-de-France 03 44 96 37 00 http://www.memorial-compiegne.fr https://fr-fr.facebook.com/memorialdecompiegne.fr/ Le Mémorial de l'internement et de la déportation est une ancienne caserne militaire ayant servi de camp de transit pour les opposants politiques, les résistants, les juifs et les civils durant la Seconde Guerre mondiale. A l'aide d'un parcours scénographié installé à l'intérieur des deux bâtiments encore existants et d'un jardin de la mémoire, il présente l'histoire du camp et retrace le parcours de déportation des détenus mis en place par l'Allemagne vers les camps nazis.

Journées européennes du patrimoine 2025

