CONFÉRENCE DE GAULLE-PÉTAIN PORTRAIT CROISÉ Montpellier

Archives départementales Montpellier Hérault

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Une conférence de Jean-François Muracciole, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paul-Valéry-Montpellier III.

En lien avec l’exposition « Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 » présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

English :

As part of the « Jeudis de l’histoire » series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

German :

Im Rahmen der « Jeudis de l?histoire », einer Reihe von Treffen mit Autoren und Spezialisten, die vom Archives départementales de l’Hérault angeboten werden.

Italiano :

Nell’ambito della serie di incontri con autori e specialisti « Jeudis de l’histoire », organizzata dagli Archives départementales de l’Hérault.

Espanol :

En el marco del ciclo « Jeudis de l’histoire », encuentros con autores y especialistas organizados por los Archives départementales de l’Hérault.

