Conférence de Géosciences Rennes, par Edwin BAYNES (Université de Loughborough, Royaume-Uni) Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 10 avril, 11h00 Ille-et-Vilaine

Où va tout ce plomb ? Comparaison entre la production et le transport de sédiments (contaminés) lors de crues soudaines dans des bassins versants historiques d’exploitation minière métallifère

Les événements extrêmes, tels que les inondations, peuvent causer des dommages considérables aux paysages, entraînant une érosion généralisée et un dépôt de sédiments. À l’avenir, la fréquence et l’ampleur de ces événements vont augmenter en raison du changement climatique. Dans ce séminaire, j’identifie les facteurs déterminants de l’exportation de sédiments dans trois bassins versants affluents contrastés de la partie supérieure de la vallée de Swaledale, en examinant les changements provoqués par une seule crue soudaine de grande ampleur survenue en juillet 2019. Outre les dégâts étendus causés au patrimoine minier industriel et aux routes locales, la crue a eu des impacts géomorphologiques contrastés sur chaque bassin versant, en raison de la variabilité locale, à l’échelle du tronçon, du réseau fluvial. Les conditions géomorphologiques de l’un de nos bassins versants d’étude ont permis à la crue de générer l’équivalent d’environ 100 fois l’érosion annuelle typique en seulement quelques heures. Ces résultats sont importants car ils permettent d’identifier les bassins versants susceptibles de subir des changements spectaculaires lors d’événements extrêmes à l’avenir, en raison de leurs caractéristiques. Il est particulièrement crucial de déterminer les schémas d’érosion sédimentaire dans ces bassins versants en raison de l’histoire minière métallifère de ce paysage, avec le risque potentiel de mobilisation et de transport de sédiments contaminés hérités du passé vers l’environnement plus large en aval.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T12:00:00.000+02:00

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Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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