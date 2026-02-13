Conférence de Géosciences Rennes, par Taras GERYA (ETH Zurich, Suisse), Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes, Rennes

Conférence de Géosciences Rennes, par Taras GERYA (ETH Zurich, Suisse) Vendredi 13 mars, 11h00 Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T11:00:00+01:00 – 2026-03-13T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T11:00:00+01:00 – 2026-03-13T12:00:00+01:00

Il est de plus en plus largement admis que l’évolution de l’intérieur et de la surface de la Terre est intrinsèquement liée à l’évolution de son atmosphère, de ses océans, de son paysage et de la vie. Cette compréhension jette les bases principales de la biogéodynamique, un domaine scientifique émergent qui explore l’interface entre la géodynamique, la géomorphologie, les sciences du climat, des océans et de l’atmosphère, la biologie et l’écologie afin de comprendre comment l’évolution de l’intérieur, de la surface, de l’atmosphère, des océans, du climat et de la vie de la planète sont liés. Je passerai en revue les avancées récentes en biogéodynamique afin de montrer pourquoi et comment le mode d’évolution global unique de la Terre, à savoir la tectonique des plaques, est lié à la dynamique de la biosphère, accélérant ainsi l’évolution de la vie et contrôlant la dynamique de la végétation et le cycle du carbone sur Terre. Les implications de la biogéodynamique pour la recherche d’exoplanètes habitables similaires à la Terre et pour la dynamique future et la longévité de la civilisation humaine seront également abordées.

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Biogéodynamique : influence de la tectonique des plaques sur l’évolution de la vie et l’habitabilité