CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX Saint-André-de-Lancize
vendredi 14 août 2026 · Saint-André-de-Lancize
Informations pratiques
Saint-André-de-Lancize
CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX
Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Conférence de Gérard Bressieux sur l’exil protestant dans tous ses états.
Conférence de Gérard Bressieux sur l’exil protestant dans tous ses états. .
Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59
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English :
Lecture by Gérard Bressieux on Protestant exile in all its forms.
L’événement CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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