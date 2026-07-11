Informations pratiques

Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Conférence de Gérard Bressieux sur l’exil protestant dans tous ses états.

Conférence de Gérard Bressieux sur l’exil protestant dans tous ses états. .

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Gérard Bressieux on Protestant exile in all its forms.

L’événement CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère