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CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX Saint-André-de-Lancize

vendredi 14 août 2026 · Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX Saint-André-de-Lancize

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Le Rouve Bas
Ville
48240 Saint-André-de-Lancize
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Saint-André-de-Lancize

CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Conférence de Gérard Bressieux sur l’exil protestant dans tous ses états.
Conférence de Gérard Bressieux sur l’exil protestant dans tous ses états.   .

Le Rouve Bas Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 63 19 15 59 

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English :

Lecture by Gérard Bressieux on Protestant exile in all its forms.

L’événement CONFÉRENCE DE GÉRARD BRESSIEUX Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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