Conférence de Gérard COULON Chabris
Conférence de Gérard COULON Chabris vendredi 28 novembre 2025.
Conférence de Gérard COULON
Rue du Pont Chabris Indre
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Conférence de Gérard COULON
L’association Hier en Pays de Bazelle présente une conférence de Gérard COULON, conservateur en chef honoraire du patrimoine. Vous avez dit orgies! Banquets et repas dans la Rome Antique. .
Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66
English :
Gérard COULON’s lecture
German :
Vortrag von Gérard COULON
Italiano :
Conferenza di Gérard COULON
Espanol :
Conferencia de Gérard COULON
L’événement Conférence de Gérard COULON Chabris a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Chabris Pays de Bazelle